В понедельник прививки от Covid-19 получили 2259 человек, большинство - вакциной от AstraZeneca
Foto: F64

В понедельник, 22 марта, прививки от Covid-19 получили 2259 человек, в том числе вторую дозу - 227 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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Большинство привитых - 1673 человека - относились к возрастной группе старше 70 лет. Также вчера был привит 71 работник медицинских учреждений, 95 медицинских работников, 29 работников и 57 клиентов центров социального ухода.

Прививку получили 179 человек с хроническими заболеваниями и 116 человек из других групп риска.

Большинство вакцинированных вчера получили вакцину AstraZeneca (1720 человек), а еще 539 человек были привиты вакциной Moderna.

Всего в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 85 904 человека, а вторую дозу - 19 177 человек.

По информации Министерства здравоохранения, к настоящему моменту в Латвию было доставлено не менее 147 735 доз вакцины.

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LETA

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