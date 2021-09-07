В понедельник прививки от Covid-19 получили 3435 человек

В понедельник в Латвии прививки от Covid-19 получили 3435 человек, в том числе 1682 получили первую дозу вакцины, 1701 — вторую дозу, а 52 были привиты однократной вакциной Johnson&Johnson, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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Число людей, вакцинированных в понедельник, отстает от среднесуточного значения на прошлой неделе (4695), а также меньше, чем в прошлый понедельник (5737). Однако статистика НСЗ за последние дни может еще измениться.

В понедельник в вакцинации были задействованы 142 медицинских учреждения Латвии.

На сегодняшний день 758 952 человека в Латвии получили первую дозу вакцины от Covid-19, а 776 669 человек завершили процесс вакцинации. Всего в стране сделана 1 535 621 инъекция вакцин от Covid-19.

По данным Центрального статистического управления, на начало июля 2021 года в Латвии проживало 1 882 200 жителей, соответственно, на данный момент вакцины от Covid-19 получили 46,38% населения, а 41,26% населения завершили процесс вакцинации.