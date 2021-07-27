В понедельник прививки от Covid-19 получили 4623 человека
Foto: F64

В первый день недели прививки от Covid-19 в Латвии получили 4623 человека, в том числе 1778 получили первую дозу вакцины, 2318 — вторую, а 527 были вакцинированы однократной вакциной Johnson&Johnson, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Число людей, вакцинированных в понедельник, меньше, чем среднее количество привитых в день на прошлой неделе (5219 человек), и меньше, чем было привито в прошлый понедельник — 5053. Однако статистика НСЗ за последние дни может еще измениться к лучшему, поскольку не все данные сразу вводятся в базу.

Тем не менее темпы вакцинации от Covid-19 по-прежнему в несколько раз ниже, чем в конце мая, когда прививалось более 16 тыс. человек в день.


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LETA

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