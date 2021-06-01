В понедельник прививки от Covid-19 получили 8989 человек, и получивших вторую дозу было больше, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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В понедельник 3632 человека получили первую дозу вакцины от Covid-19, 4527 человек - вторую дозу, а еще 830 человек были вакцинированы однократной вакциной производства "Johnson & Johnson".

В понедельник вакцинация от Covid-19 проводилась в 300 медицинских учреждениях.

Более половины всех получателей вакцины от Covid-19 в понедельник составляли люди, не принадлежащие ни к одной из приоритетных групп. Также были привиты 2058 человек старше 60 лет и 1093 человека с хроническими заболеваниями.

На сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 477 573 человека, а 265 114 человек завершили процесс вакцинации, что составляет соответственно 25,30% и 14,05% населения Латвии.