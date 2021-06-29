В понедельник прививки от Covid-19 в Латвии получили 12 073 жителя

После выходных дней темпы вакцинации ускорились: в понедельник прививку от Covid-19 получили 12 073 жителя Латвии, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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Напомним, что на прошлой неделе было привито 28 873 человека, то есть в среднем ежедневно — по 4 125.

В понедельник прививку от Covid-19 получили 12 073 жителя Латвии, в том числе 1269 человек получили первую дозу вакцины, 9919 человек получили вторую дозу, а еще 885 человек были вакцинированы вакциной Johnson & Johnson, которой требуется только одна доза.

В понедельник вакцинация от Covid-19 проводилась в 262 пунктах. Для первой прививки было использовано 1172 дозы вакцины Pfizer/BioNTech, для второй — 5781, 97 доз вакцины Moderna для первой прививки и 1477 — для второй, 2661 доза вакцины для второй прививки AstraZeneca, а также 885 доз Johnson & Johnson

В Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 593 627 человек, а 521 588 человек завершили процесс вакцинации. Это составляет соответственно 31,45% и 27,63% населения Латвии.