В понедельник Rīgas Satiksme пустит дополнительные рейсы общественного транспорта

Чтобы избежать переполненного общественного транспорта, Rīgas satiksme увеличит количество автобусов и троллейбусов на отдельных направлениях, сообщает LETA со ссылкой на сообщение предприятия.

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Будет увеличено количество рейсов автобусов №3, 22, 49, 53 и 58, а также троллейбусов №15.

Дополнительный рейс автобуса №3 будет организован в 5:35 от улицы Силикату в сторону Плявниеки. Дополнительный рейс автобуса №22 будет пущен от остановки "улица Баложу" в сторону аэропорта. По маршруту автобуса №49 пустят сразу два дополнительных рейса в направлении завода Man-Tess — в 6:21 от остановки "улица Руденс" и в 7:54 от остановки "улица Дзелзавас". Дополнительный рейс автобуса №53 пустят в 7:02 от остановки "улица Приедайнес" в Золитуде до Эспланады.

Дополнительный рейс троллейбуса №15 будет организован в 5:24 утра от Кенгарагса в сторону центра.

Напомним, что ранее число рейсов общественного транспорта было сокращено (а некоторые маршруты временно отменены) из-за уменьшения числа пассажиров более чем на 40%. Однако, проанализировав результаты, предприятие пришло к выводу, что на некоторых маршрутах необходимо сделать больше рейсов.

Транспортные средства оборудованы специальными счетчиками, которые анализирует число пассажиров. Когда салон заполняется более чем на 50%, диспетчеры получают сигнал и стараются пустить дополнительный транспорт по этому маршруту.