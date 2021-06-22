В понедельник с признаки перегрева в больницу доставлены 26 человек

Служба неотложной медицинской помощи информирует, что ни в одном из 26 случаев не было ситуации угрозы жизни.

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В воскресенье, 20 июня, в больницы были доставлены с признаками перегрева 20 человек. Как и в понедельник, угрозы жизни госпитализированых не было.

Если вы столкнетесь с проблемами здоровья, вызванными долгим нахождением на солнце, следует обращаться к своему семейному врачу, напоминает Служба неотложной медицинской помощи. Вечером и ночью в рабочие дни (с 17.00 до 8.00) и круглосуточно в выходные и праздничные дни работает Консультативный телефон семейных врачей 66016001. В случае, если стало совсем плохо — сильная слабость, резкое повышение температуры тела, рвота, нарушения сознания, судороги — нужно вызывать "Скорую" по телефону 113.