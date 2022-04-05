В понедельник сгорели два автосервиса
Foto: DELFI

В понедельник в Латвии сгорели два автосервиса, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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В 13.19 был получен вызов Олайнскую волость - в автосервисе горели две машины, погрузчик и автомобильные запчасти. Площадь горения составила 120 квадратных метров. Еще до прибытия спасателей из сервиса эвакуировался один человек.

В свою очередь в 11.46 спасатели спешили на вызов в Елгаву - на улице Палидзибас в трехэтажном здании ангарного типа горел автосервис, офисные помещения и межэтажное перекрытие. Общая площадь горения - 150 кв. метров. До прибытия пожарных, зданий покинули три человека.

Всего за минувшие сутки VUGD получила 60 вызовов — из них 23 на пожары.

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