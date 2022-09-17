В понедельник школы и детсады Риги продолжат работу – правда, могут быть проблемы с обедом

В понедельник, 19 сентября, школы и детские сады Риги будут обеспечивать учебный процесс в привышном порядке, сообщили агентству LETA в Рижской думе. Правда, детям в этот день может не достаться горячего обеда – в таком случае его заменят перекусом.

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"Так как в пятницу вечером правительство и Латвийский союз работников образования и науки (LIZDA) договорились о компромиссе по улучшению условий труда педагогов, запланированная забастовка отменена, и с понедельника, 19 сентября, учебный процесс в рижских школах и детских садах продолжится. Дети должны посещать свои образовательные учреждения в соответствии с установленным для них образовательным режимом", - говорится в сообщении думы.

Учебный процесс будет организован по возможности максимально приближенным к ежедневному учебному плану. Учитывая, что решение об отмене забастовки принято незадолго до каникул, образовательные учреждения Рижского самоуправления оперативно реорганизуют ранее запланированные действия.

В городской думе отмечают, что Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы проинформировал представителей предприятий общественного питания, что в связи с отменой забастовки учебный процесс не будет прерываться. Однако не исключено, что в ситуации, когда заказать продукты в столь короткие сроки проблематично, потребуются корректировки привычного меню.

Самоуправление призывает родителей к пониманию, в случае, если в понедельник возникнут неудобства в связи с организацией учебного процесса или теплым обедом, который, возможно, заменят перекусами.

Уже сообщалось, что в пятницу Кабинет министров и Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) договорились о компромиссе в улучшений условий труда педагогов, поэтому запланированная на 19 сентября забастовка не состоится.