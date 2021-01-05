В понедельник скончались 30 человек с Covid-19, выявлено 824 новых случая

В понедельник, 4 января, в Латвии выявлено 824 новых случая заболевания Covid-19. Скончались 30 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За прошедшие сутки скончались два человека из возрастной группы 50-60 лет, трое в возрасте от 60 до 70 лет, 12 — от 70 до 80 лет, 9 — от 80 до 90 лет, 4 — от 90 до 95 лет.

Всего в понедельник в стране было выполнено 12 352 теста на Covid-19, доля положительных тестов — 6,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 43 942 человек.