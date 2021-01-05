В понедельник скончались 30 человек с Covid-19, выявлено 824 новых случая
Foto: LETA

В понедельник, 4 января, в Латвии выявлено 824 новых случая заболевания Covid-19. Скончались 30 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За прошедшие сутки скончались два человека из возрастной группы 50-60 лет, трое в возрасте от 60 до 70 лет, 12 — от 70 до 80 лет, 9 — от 80 до 90 лет, 4 — от 90 до 95 лет.

Всего в понедельник в стране было выполнено 12 352 теста на Covid-19, доля положительных тестов — 6,7%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 43 942 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

105

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei