В понедельник случаи Covid-19 зарегистрированы в Риге, Юрмале и Олайнском крае

Из пяти зарегистрированных в понедельник новых случаев Covid-19 три выявлены в Юрмале, по одному в Риге и в Олайнском крае, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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В Риге в настоящий момент Covid-19 болеют 57 человек, в Олайнском крае — 11, в Юрмале -10.

Один инфицированный относится к возрастной группе 20-29 лет, двое — к возрастной группе 30-39 лет, еще один — к возрастной группе 60-69 лет.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии в Латвии сделано 2717 тестов на Covid-19, подтверждено пять новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Согласно данным ЦПКЗ, один заболевший является контактным лицом, а четверо остальных заразились за границей — в России и Украине.