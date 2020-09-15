В понедельник случаи Covid-19 зарегистрированы в Риге, Юрмале и Олайнском крае
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Из пяти зарегистрированных в понедельник новых случаев Covid-19 три выявлены в Юрмале, по одному в Риге и в Олайнском крае, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Риге в настоящий момент Covid-19 болеют 57 человек, в Олайнском крае — 11, в Юрмале -10.

Один инфицированный относится к возрастной группе 20-29 лет, двое — к возрастной группе 30-39 лет, еще один — к возрастной группе 60-69 лет.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии в Латвии сделано 2717 тестов на Covid-19, подтверждено пять новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Согласно данным ЦПКЗ, один заболевший является контактным лицом, а четверо остальных заразились за границей — в России и Украине.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных