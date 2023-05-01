В понедельник сохранится прохладная погода. Ожидаются осадки
Foto: Shutterstock

В понедельник в Латвии сохранится прохладная погода с незначительными осадками - во второй половине дня и вечером небольшой дождь возможен в некоторых регионах Видземе и Курземе, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Утром в Курземе, а затем и на остальной территории страны увеличится облачность. Западный, юго-западный ветер будет дуть порывами до 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха составит +11...+14 градусов, на западе Курземе - до +8...+10 градусов.

В Риге во второй половине дня усилится облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха составит +13...+14 градусов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!
Как появились пакоматы?
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года