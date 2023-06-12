В понедельник состоится прощание с актрисой Лилитой Озолиней
Foto: Artūrs Kondrāts

Сегодня в 12:00 в Стеклянном зале театра "Дайлес" состоится прощание с ушедшей из жизни актрисой Лилитой Озолиней, сообщила агентству LЕТА руководитель отдела коммуникации театра Агнесе Варпиня.

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Озолиня родилась 19 ноября 1947 года, умерла 5 июня этого года.

Она училась в Студии народных киноактеров на курсе Ливии Акуратере и Алоиза Бренчса. В 1971 году окончила 4-ю студию театра "Дайлес", одновременно получив высшее образование на театральном факультете Латвийской государственной консерватории им. Язепа Витолса по специальности "Актриса профессионального театра и кино". Она также освоила профессию медсестры.

В театре актриса работала с 1966 года.

Озолиня стала известна благодаря роли Арии в трагедии Райниса "Индулис и Ария" (1987), но ее профессиональная жизнь привлекла к себе более широкое внимание после ролей актрисы в кино, в том числе в многосерийном фильме "Долгая дорога в дюнах".

Озолиня несколько раз номинировалась на награду "Ночь лицедеев", а также на премию "Лучшая актриса", в 2009 году получила орден Трех звезд четвертой степени, а в 2017 году была номинирована на "Большого Кристапа" в номинация "Лучшая женская роль второго плана".

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