В понедельник в больницы доставлены 36 человек с признаками перегрева

В понедельник в больницы были доставлены 36 человек с серьезными признаками перегрева, сообщила главный специалист по связям с общественностью Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.

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По ее словам, пострадавшие относятся ко всем возрастным группам — это и маленькие дети, и молодежь, и пожилые люди.

В нескольких случаях пожилые люди не перепланировали свою дневную активность и выходили из дома в самое жаркое время суток. Есть также ряд ситуаций, когда маленькие дети провели долгие часы или даже весь день на солнце.

В целом наиболее часто жалобы появляются после длительного пребывания на солнце — как на пляже, так и после продолжительной физической работы. Кроме того, люди недостаточно потребляют жидкость, добавила Витола.