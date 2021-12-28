В понедельник в Латвии - 1186 новых случаев Covid-19, умерли 22 человека

В понедельник, 27 декабря, в Латвии зарегистрировано 1186 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 22 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Умершие входили в возрастные группы: 50-59 лет (три человека), 60-69 лет (пять человек), 70-79 лет (семь человек), 80-89 лет (пять человек), 90-99 лет (два человека). Среди умерших - 13 не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, девять человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 504,5 до 518 случаев.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 506 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 680 человек были вакцинированы.

Вчера сделано 9845 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 272 952 жителей Латвии, 4529 пациентов с коронавирусом скончались.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 514 до 499 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. За минувшие сутки госпитализированы 45 пациентов с Covid-19, выписано 46 человек.

В настоящее время в больницах находятся 423 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 76 человек тяжелое.

В целом на лечении в больницах с коронавирусом с начала пандемии находились 23 404 человека.