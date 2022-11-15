В понедельник в Латвии 554 новых случая Covid-19, умерли четыре человека

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 554 новых случая Covid-19, получена информация о смерти четырех пациентов с коронавирусом.

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Всего за сутки сделано 3902 лабораторных тестов на Covid-19, из них 14,2% дали положительный результат.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии уменьшился с 288,5 до 286,4 на 100 тысяч жителей. Недельный показатель немного увеличился — с 135,1 до 138,8 на 100 тысяч жителей.

За прошедшие сутки получена информация о смерти четырех пациентов с короновирусом — один человек входил в возрастную группу 70 — 79 лет, трое были в возрасте 90 — 99 лет.

Всего с начала пандемии в коронавирус в Латвии был подтвержден 958 064 раз, от вируса умерли 6082 человека.