В понедельник в Латвии – 690 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 690 новых случаев заболевания Covid-19. Об этом свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваемости (SPKC).

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Всего за сутки сделан 3541 лабораторный тест на Covid-19, среди них 19,5% результатов положительны. 275 заразившихся не было вакцинированы, 415 были привиты от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель в Латвии увеличился с 267,3 до 287,2 случаев на 100 тысяч жителей. Семидневный кумулятивный показатель в Латвии уменьшился с 185,1 до 177,9 на 100 тысяч жителей.

В понедельник стало известно о двух людях, умерших от Covid-19. Один человек был в возрастной группе 70-79 лет, а другой — в возрастной группе 90-99 лет. Один человек был вакцинирован, а второй не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации.

Всего в Латвии за время пандемии от Covid-19 умерли 5862 человека.

