В понедельник в Латвии — 838 новых случаев Covid-19, 25 человек скончались
Foto: LETA

В понедельник, 28 декабря, в Латвии выявлено 838 новых заболевших коронавирусом, скончались 25 человек с диагнозом Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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По данным SPKC, умершие распределились по возрастным группам следующим образом: один человек (25-30 лет), один человек(45-50 лет), три человека (50-60 лет), два человека (60-65 лет), 12 человек (70-80 лет), четыре человека (80-85 лет), два человека (90-95 лет).

В целом с начала пандемии умерли 603 человека с подтвержденным Covid-19.

В понедельник в Латвии было сделано 11 207 тестов на Covid-19. Доля позитивных тестов составила 7,5%.

За 14 дней в Латвии выявлено 11 204 случая коронавируса, а 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 583,6 случая.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 37 676 человек.

За сутки госпитализировано 134 пациента с Covid-19, в целом в больницах находятся 1059 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Четыре человека были перевезены в другие лечебные учреждения.

У 1000 человек заболевание средней тяжести, 59 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

С начала пандемии на лечении в больницах находились 3188 человек с Covid-19.

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