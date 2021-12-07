В понедельник в Латвии подтверждено 860 новых случаев Covid-19. Скончались 23 человека (ДОПОЛНЕНО)

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 860 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 23 больных коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Из зарегистрированных накануне пациентов с диагнозом Covid-19 442 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 418 — вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки составил 563,1.

Среди скончавшихся больных Covid-19 не были привиты или не завершили курс вакцинации 20, а трое были вакцинирован. При этом один скончавшийся в ходил в возрастную группу 50-59 лет, четверо — в группу 60-69 лет, восемь — 70 — 79 лет, семеро в группу 80 -89 лет и трое — в группу 90-99 лет.

Доля положительных результатов на Covid-19 за сутки составила 5,5%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 258 419 человек. Всего с начала пандемии в Латвии от Covid-19 скончались уже 4300 человек.