В понедельник в Латвии выявлено 435 новых случаев Covid-19, заболеваемость снижается

В понедельник, 24 мая, в Латвии выявлено 435 новых случаев Covid-19, умерли 14 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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За прошедшие сутки умерли 14 человек с коронавирусом, они входили в возрастные группы: 50-59 лет (один человек), 60-69 лет (два человека), 70-79 лет (четыре человека), 80-89 лет (пять человек), 90-99 лет (два человека). В целом с начала пандемии в стране скончались 2342 человека с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки было сделано 16 463 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,6%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тыс. человек в понедельник составил 343,6 случая. Этот показатель снижается, в воскресенье он составлял 355,3 случая на 100 тыс. человек, тогда как неделю назад - 448,8 случая на 100 тыс. жителей.

Всего с начала пандемии в Латвии выявлено 131 514 случаев Covid-19.