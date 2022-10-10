В понедельник в Риге включат некоторые пожарные сирены

В понедельник в Риге на отдельных улицах на короткое время могут включить пожарные сирены, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.
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Сирены могут сработать на улицах Кр. Барона, Элияс и Бривибас гатве. Информационный центр Министерства внутренних дел проводит их техническое обслуживание.
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