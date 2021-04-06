В понедельник выявлено 309 новых случаев Covid-19, скончались три человека
Foto: Pixabay

За минувшие сутки проведено 4987 тестов на коронавирусную инфекцию, в 309 случаях результаты анализа оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Получена информация о троих умерших с этим диагнозом. Один из них принадлежал возрастной группе 50-59 лет, двое — 60-69 лет.

Доля положительных результатов теста составила 6,2%. День назад этот процент составлял 3,8%. Кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней составляет 337,5 случаев на 100 000 жителей. За последние две недели зарегистрировано 6439 новых случая.

Всего с начала пандемии в Латвии зарегистрировано 104 533 случаев коронавируса. За всё время умерло 1937 латвийцев, заболевших коронавирусом.

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