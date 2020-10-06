В понедельник выявлено 68 новых случаев Covid-19, один человек умер
Foto: Shutterstock

В понедельник в Латвии выявлено 68 новых случаев Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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Умер еще один инфицированный коронавирусом, входивший в возрастную группу 60-65 лет. Всего с начала пандемии умерло 40 человек с Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 3818 тестов на Covid-19, в целом с начала пандемии — 340 395 тестов. Заболевание подтверждено у 2194 человек, 1322 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки госпитализированы шесть пациента с Covid-19. В больницах находятся 32 пациента.

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