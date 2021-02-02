В понедельник выявлено 775 новых случаев Covid-19, скончались 17 пациентов

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 775 новых случаев Covid-19, скончались 17 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди скончавшихся двое в возрастной группе от 45 до 50 лет, двое — от 55 до 65 лет, четверо — от 65 до 75 лет, шестеро — от 75 до 85 лет, трое — от 85 до 95 лет.

В понедельник, 1 февраля, сделано 12 949 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6%.

Всего в Латвии с начала пандемии Covid-19 коронавирусом заразились 67 427 человек.

За прошедшие сутки госпитализированы 118 пациентов с Covid-19, в том числе шесть человек переведены в другие медучреждения, а общее число госпитализированных с коронавирусом уменьшилось до 1070 человек, что на 27 пациентов меньше, чем сутками ранее, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Из находящихся в стационарах больных Covid-19 у 966 человек заболевание средней тяжести, что на 22 человека меньше, чем сутками ранее, 104 пациента находятся в тяжелом состоянии, что на пять человек меньше.