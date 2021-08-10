В понедельник выявлены 125 новых случаев Covid-19, скончались два человека
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 125 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались два человека.

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Один умерший был в возрасте от 50 до 59 лет, второй — в возрасте от 80 до 89 лет.

Из заболевших 95 не были привиты от нового коронавируса, а 30 были привиты.

Всего в понедельник проведены 8839 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,4%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 53,6 случаев на 100 000 жителей.

Всего с начала эпидемии новым коронавирусом заразились 139 587 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в стационары поступили 11 пациентов Covid-19. Всего в больницах лечатся 62 пациента, из них 14 в тяжелом состоянии.

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