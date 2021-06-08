В понедельник выявлены 256 новых случаев Covid-19, скончались 10 человек
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За прошедшие сутки выявлены 256 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о 10 смертях.

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Один скончавшийся был в возрасте от 40 до 49 лет, ещё один в возрасте от 60 до 69 лет, четверо умерших были в возрастной группе 70 - 79 лет, двое - в группе 80 - 89 лет, а ещё двое в возрасте от 90 до 99 лет.

Всего в понедельник проведены 12 773 анализов, доля положительных результатов составила 2%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 191,7 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии в Латвии новым коронавирусом заразились 135 144 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в понедельник в больницы поступили 25 пациентов Covid-19. Всего в стационарах лечатся 344 пациентов, из них 53 в тяжелом состоянии.

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