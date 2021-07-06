В понедельник выявлены 46 новых случаев Covid-19, скончались три человека

За прошедшие сутки выявлены 46 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались три человека.

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Один умерший был в возрасте от 50 до 59 лет, ещё один скончавшийся был в возрастной группе 60 - 69 лет, а третий умерший был в возрасте от 80 до 89 лет.

Всего за сутки проведены 8803 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,5%.

Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 38,2 случая на 100 000 жителей.

Всего с начала эпидемии в Латвии новым коронавирусом заразились 137 699 человек.