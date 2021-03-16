В понедельник выявлены 643 новых случая Covid-19, проведены более 16 тысяч анализов
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки выявлены 643 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались восемь человек.

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Двое умерших были в возрасте от 60 до 69 лет, один скончавшийся в возрасте от 70 до 79 лет, двое умерших в возрасте от 80 до 89 лет, а ещё трое скончавшихся были в возрастной группе 90 - 99 лет.

Всего в понедельник проведены 16 419 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,9%.

Двухнедельный показатель заболеваемости составил 393,1 случай на 100 000 жителей. Всего с начала эпидемии новым коронавирусом заразились 94 602 человека.

По данным Национальной службы здравоохранения, в понедельник в больницы поступили 85 пациентов Covid-19, в том числе один перевезен. Всего в стационарах лечатся 693 пациента, из них 73 в тяжелом состоянии. За сутки выписаны 69 человек, в том числе один перевезен.

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