В понедельник зарегистрировано 615 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 615 новых случаев заражения Covid-19 и получено сообщение о смерти одного зараженного коронавирусом пациента, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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За это время было выполнено 4 227 тестов на Covid-19, 14,5% из них оказались положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 увеличился с 260,3 до 267,3 случая на 100 000 человек.

Вчера поступило сообщение о смерти одного больного Covid-19 в возрасте от 80 до 89 лет.

С начала пандемии в Латвии скончались 6084 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 960 450 случаев заражения.