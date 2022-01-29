В поселках под Ригой - самый высокий уровень заболеваемости Covid-19

Наиболее высокий уровень заболеваемости Covid-19 наблюдается в расположенных под Ригой поселках. В Кекавском крае двухнедельный кумулятивный уровень заболеваемости превышает 7000 случаев на 100 000 жителей, а в Марупском, Адажском и Олайнском краях - свыше 6000 случаев. Об этом сообщает Центр профилактики контроля заболеваний (SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В целом по Латвии двухнелельный кумулятивный уровень заболеваемости Covid-19 составляет 4250,7 случаев на 100 000 жителей, что является максимальным показателем с начала пандемиии.

Наиболее "рекордные" показатели сейчас наблюдаются в Кекавском крае (7141,7 случай), в Марупском крае (6739), в Адажском крае (6520,3) и в Олайнском крае (6318,2).

В свою очередь, в Елгаве, в Ропажском крае и в Риге уровень заболеваемости коронавирусом на сегодня превысил 5000 случаев на 100 000 жителей. Также выше среднего, чем в целом по Латвии, уровень заболеваемости наблюдается в Саласпилсе, Даугавпилсе и Елгавском крае.

Показатель ниже 1000 случаев фиксируется только в небольшом по площади и населению Вараклянском крае.

За минувшие сутки (28 января) наибольшее количество инфицированных Covid-19 зафиксировано в Риге - 3451 человек (36% от общего количества по Латвии). В Даугавпилсе болезнь выявлена у 510 человек, в Лиепае - 336, в Елгаве - 304, в Бауском крае - 290, в Кекавском крае - 251, в Талсинском крае - 246, в Тукумском крае - 244.

За последние две недели в Риге суммарно заболели коронавирусом 33 771 человек, в Даугавпилсе -3607, в Елгаве - 3102, в Огрском крае - 2344, в Марупском крае - 2212, в Кекавском крае - 2148.

За последние сутки среди инфицированных 2050 человек - в возрасте 10-19 лет, 1880 человек - в возрасте 30-39 лет, 1551 - в возрасте 40-49 лет, в остальных возрастных группах абсолютные показатели меньше. За последние две недели наибольшее количество заболевших Covid-19 - в возрасте 10-19 лет (189 919 детей).

Как сообщалось, по данным за 28 января, в Латвии был обновлен рекордный показатель количества заболевших - выявлено 9626 новых случаев Covid-19, скончались 7 человек.