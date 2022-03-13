В последнее воскресенье марта Латвия переходит на летнее время

27 марта этого года, т. е. в ночь с субботы на воскресенье в Латвии состоится переход на летнее время: это значит, что часы нужно перевести на час вперед. Об этом напоминает Министерство экономики.

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В Министерстве признали, что на уровне ЕС до сих пор нет единого видения новых условий перевода часов два раза в год, поэтому по-прежнему действует ранее утвержденный порядок, согласно которому летнее время в Латвии действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья в октябре.

Таким образом, 27 марта, в 3 часа ночи, т.е. в ночь с субботы на воскресенье Латвия перейдет на летнее время, переводя часы на один час вперед.

В свою очередь, 30 октября 2022 года, в 4 утра состоится переход на зимнее время, когда часы нужно перевести на час назад.