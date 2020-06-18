В последнее время все больше случаев Covid-19 связаны с поездками из России, Украины и Швеции

За последние две недели все больше случаев Covid-19 связаны с поездками в первую очередь из трех стран — России, Украины и Швеции, рассказала агентству LETA руководитель отдела по связям Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая.

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Также по-прежнему заболевают люди, контактировавшие с зараженными, и есть отдельные случаи, когда источник инфицирования пока не установлен.

Латвия отменила требования 14-дневной самоизоляции для приезжих из стран ЕС и ЕЭЗ, где двухнедельная заболеваемость Covid-19 не превышает 15 случаев на 100 000.

Самоизоляцию по-прежнему нужно соблюдать приезжим из Швеции, Великобритании, Португалии и Бельгии.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что странам-участницам рекомендуется открыть свои границы для приезжих из стран, не входящих в ЕС, с 1 июля.

Однако, как подчеркнула специалист по связям Минздрава Анна Страпцане, заявление Борреля носит рекомендательный характер, и в вопросе открытия границ Латвия остается осторожной.

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис заявил, что если внешние границы ЕС откроются в ближайшее время, самоизоляцию обязательно должны соблюдать приезжие из США, России, Южной Америки и других регионов.

В условиях Латвии именно приезжие являются самой большой эпидемиологической угрозой, которую к тому же сложно контролировать, сказал Думпис.