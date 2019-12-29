В последние дни 2019 года могут быть побиты рекорды тепла

Вечером 30 декабря и в ночь на 31 декабря температура воздуха в Латвии повысится до +5..+9 градусов, и местами будут побиты рекорды тепла, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Существует вероятность, что вечером в понедельник будет достигнут национальный рекорд тепла для 30 декабря, который составляет +9,2 градуса в 1994 году. Самой высокой температурой, зарегистрированной в Латвии в последний день года, были +9,3 градуса в 2016 году.

Ожидается, что выше всего столбик термометра поднимется на метеостанции в Мерсрагсе. В Риге вечером 30 декабря и в ночь на вторник температура повысится до +8 градусов, так что в столице может быть побит рекорд и для 30, и для 31 декабря.

31 декабря утром и днем начнется понижение температуры воздуха. В новогоднюю ночь в Видземе и Латгале она опустится до -3 градусов, но в первые дни нового года станет теплее, и колебания температуры продолжатся и в дальнейшем.

В ближайшие дни ожидаются также частые осадки.