В последние дни Праздника песни будет увеличено количество дополнительных рейсов общественного транспорта
Foto: LETA

Во время кульминационных мероприятий Праздника песни и танца в Риге будет увеличено количество дополнительных рейсов общественного транспорта, сообщает предприятие Rīgas satiksme (RS).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отметила представитель RS Байба Барташевича-Фелдмане, предприятие постоянно отслеживает ситуацию и при необходимости регулирует интенсивность движения общественного транспорта.

Вчерашний день, когда состоялось несколько мероприятий, включая шествие участников, а также сегодняшний день, когда начались репетиции концертов, показали, что ситуация с общественным транспортом в целом хорошая.

Барташевича-Фелдмане сообщила, что со среды общественный транспорт будет ходить из центра Риги до 2 часов ночи, а в конце недели — до 3 часов ночи. 11-й трамвай будет курсировать практически всю ночь с такой интенсивностью, что, как только один трамвай заполнится пассажирами, сразу подойдет следующий.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай
Spītība un pluikš pa vīli. Cēsu novada paaudžu stāsti
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Тестируем игру. Легендарная история в новом облике
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?