В последние дни Праздника песни будет увеличено количество дополнительных рейсов общественного транспорта

Во время кульминационных мероприятий Праздника песни и танца в Риге будет увеличено количество дополнительных рейсов общественного транспорта, сообщает предприятие Rīgas satiksme (RS).

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Как отметила представитель RS Байба Барташевича-Фелдмане, предприятие постоянно отслеживает ситуацию и при необходимости регулирует интенсивность движения общественного транспорта.

Вчерашний день, когда состоялось несколько мероприятий, включая шествие участников, а также сегодняшний день, когда начались репетиции концертов, показали, что ситуация с общественным транспортом в целом хорошая.

Барташевича-Фелдмане сообщила, что со среды общественный транспорт будет ходить из центра Риги до 2 часов ночи, а в конце недели — до 3 часов ночи. 11-й трамвай будет курсировать практически всю ночь с такой интенсивностью, что, как только один трамвай заполнится пассажирами, сразу подойдет следующий.