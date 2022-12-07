В правительственную декларацию вносятся окончательные технические исправления
Foto: LETA

Работа над декларацией правительства практически завершена, и сейчас вносятся последние технические правки, сообщил политик будущего коалиционного партийного объединения "Новое Единство" и потенциальный министр финансов Арвил Ашераденс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Все стороны сформулировали свои окончательные поправки, и в настоящее время над документом работают редакторы, сообщил политик.

Однако дата подписания декларации пока не ясна.

Как отметил Ашераденс, еще будет продолжена работа над коалиционным соглашением. Будущие правительственные партии представили свои предложения дополнений и исправлений, и их обсуждение может состояться в пятницу, 9 декабря.

Переговорами о формировании нового правительства руководит лидер победившего на выборах в 14-й Сейм "Нового Единства" и премьер-министр в предыдущем правительстве Кришьянис Кариньш. Планируется, что в правящую коалицию войдут "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение, которые вместе имеют 54 депутатских мандата в Сейме.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег