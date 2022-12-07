В правительственную декларацию вносятся окончательные технические исправления

Работа над декларацией правительства практически завершена, и сейчас вносятся последние технические правки, сообщил политик будущего коалиционного партийного объединения "Новое Единство" и потенциальный министр финансов Арвил Ашераденс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Все стороны сформулировали свои окончательные поправки, и в настоящее время над документом работают редакторы, сообщил политик.

Однако дата подписания декларации пока не ясна.

Как отметил Ашераденс, еще будет продолжена работа над коалиционным соглашением. Будущие правительственные партии представили свои предложения дополнений и исправлений, и их обсуждение может состояться в пятницу, 9 декабря.

Переговорами о формировании нового правительства руководит лидер победившего на выборах в 14-й Сейм "Нового Единства" и премьер-министр в предыдущем правительстве Кришьянис Кариньш. Планируется, что в правящую коалицию войдут "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение, которые вместе имеют 54 депутатских мандата в Сейме.