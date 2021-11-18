В праздничные дни будет возможность вакцинироваться от Covid-19 (+ список пунктов)

Во время государственных праздников работать будут отдельные пункты вакцинации, будут курсировать "вакцинобусы", продолжится выездная вакцинации. В том числе, в отдаленных хуторах Латгалии выездная вакцинация будет проводиться в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами (НВС).

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На вакцинацию следует приходить с документом, удостоверяющим личность, и паспортом прививок, если такой имеется, напоминает Национальная служба здоровья. Лучше быть в такой одежде, в которой легко оголить плечо.

Подростки 12-13 лет могут сделать прививку только в присутствии матери или отца. У родителя должен быть при себе паспорт или ID-карта, также должен быть документ, удостоверяющий личность ребенка.

Рига

18 ноября в Риге будут открыты пункты вакцинации в торговых центрах

Galleria Riga, Alfa, Riga Plaza, на Имантском рынке. Также будет открыт пункт вакцинации на кольце 3-го троллейбуса на Саркандаугаве.

Все праздничные дни по Риги ездят вакцинобусы:

18 ноября (четверг)

Пурвциемс, торговый центр "Минск", ул. Ницгалес 2 — с 7.00 до 10.00

Дарзциемс, торговый центр Larus, ул. Дарзциема 39 — с 11.00 до 15.00

Саркандаугава, автостоянка в музея Dauderi, ул. Загеру 7 — с 16.00 до 20.00

Иманта, Рижское 69-е почтовое отделение, ул. Слокас 146 — с 7.00 до 10.00

Илюгюциемс, парк Нордекю, ул. Буллю 18, — с 11.00 до 15.00

Московской форштадт, у DEPO, ул. Краста 36, — с 16.00 до 20.00

Зиепниеккалнс, магазин MAXIMA, Виенибас гатве 113, — с 11.00 до 15.00

Саркандаугава, ул. Тилта 11, — с 16.00 до 20.00.

19 ноября (пятница)

Браса, ул. Хоспиталю 1, с 7.00 до 10.00

Межциемс, LIDL, ул. С. Эйзенштейна 81, с 11.00 до 15.00

Берги, DEPO, Рижско-Сигулдское шоссе 6, с 16.00 до 20.00

Тейка, торговый центр ELKOR, Бривибас гатве 201, с 11.00 до 15.00

Московский форштадт, центр отдыха LIDO, ул. Краста 76, с 16.00 до 20.00

Плявниеки, MAXIMA, ул. А. Сахарова 20А, с 11.00 до 15.00.

20 ноября (суббота)

Московский форштадт, Спикери, ул. Маскавас 6, с 7.00 до 10.00

Румбула, торговый центр Zooma, ул. Маскавас 400, с 11.00 до 15.00

Болдерая, ул. Гайгалас, 29, с 16.00 до 20.00

Зиепниекканс, MEGO, ул. Дижозолу 2, с 7.00 до10.00

Шкиротава, торговый центр KSENUKAI OZOLS,, ул. Маза Ренцену 1, с 11.00 до 15.00

Дарзини, ул. Тайсна 71А, с 16.00 до 20.00

Биерини, сад скульптур Ранкас, на перекрестке улиц Слампес и Амулас, с 11.00 до 15.00

Саркандаугава, SKY&MORE, ул. Дунтес 19A, с 16.00 до 20.00

21 ноября (воскресенье)

Агенсканлнс, Агенскалнский рынок, ул. Бариню 10, с 11.00 до 15.00

Зиепниеккалнс, RIMI Aleja, Виенибас гатве 194A, с 16.00 до 20.00

Межапарк, у Рижского зоопарка, с 11.00 до 15.00

Мангальсала, VESKO, ул. Альбатросу 7, с 16.00 до 20.00

Регионы

18 ноября вакцинироваться можно будет в Резекне на аллее Атбривошанас 106 (здание Rēzeknes Namsaimnieks), а также в Даугавпилсе — в Олимпийском центре в пунктах вакцинации торговых центров Ditton, Mego и Solo. В Лиепае прививку можно сделать на Петровском рынке и в Доме латышского общества.

18 ноября вакцинобус по Даугавпилсу не курсирует, он возобновит работу 19 октября. В Резекне вакцинобус не будет ездить 18 и 19 ноября, а с 20-го ноября продолжит свой путь. В Екабпилсе вакцинобус не курсирует с 18 по 23 ноября, вновь выйдет на маршрут только 24 ноября.

Выездная вакцинация продолжится в Резекненском крае, начнется в Прейльском крае. Будет организована выездная вакцинация в Тукумском, Лимбажском и Сауклкрастском краях.

На отдаленные места Аугшдаугавского и Резекненского краев Латгалии медикам помогут добраться Национальные Вооруженные силы.

С подробным списком адресов, по которым будет проходить вакцинация в волостных и краевых центрах по всей стране (а также с временем работы пунктов вакцинации) — можно ознакомиться здесь.