В праздничные дни будет возможность вакцинироваться от Covid-19 (+ список пунктов)

Во время государственных праздников работать будут отдельные пункты вакцинации, будут курсировать "вакцинобусы", продолжится выездная вакцинации. В том числе, в отдаленных хуторах Латгалии выездная вакцинация будет проводиться в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами (НВС).
На вакцинацию следует приходить с документом, удостоверяющим личность, и паспортом прививок, если такой имеется, напоминает Национальная служба здоровья. Лучше быть в такой одежде, в которой легко оголить плечо.
Подростки 12-13 лет могут сделать прививку только в присутствии матери или отца. У родителя должен быть при себе паспорт или ID-карта, также должен быть документ, удостоверяющий личность ребенка.
Рига
18 ноября в Риге будут открыты пункты вакцинации в торговых центрах
Galleria Riga, Alfa, Riga Plaza, на Имантском рынке. Также будет открыт пункт вакцинации на кольце 3-го троллейбуса на Саркандаугаве.
Все праздничные дни по Риги ездят вакцинобусы:
18 ноября (четверг)
- Пурвциемс, торговый центр "Минск", ул. Ницгалес 2 — с 7.00 до 10.00
- Дарзциемс, торговый центр Larus, ул. Дарзциема 39 — с 11.00 до 15.00
- Саркандаугава, автостоянка в музея Dauderi, ул. Загеру 7 — с 16.00 до 20.00
- Иманта, Рижское 69-е почтовое отделение, ул. Слокас 146 — с 7.00 до 10.00
- Илюгюциемс, парк Нордекю, ул. Буллю 18, — с 11.00 до 15.00
- Московской форштадт, у DEPO, ул. Краста 36, — с 16.00 до 20.00
- Зиепниеккалнс, магазин MAXIMA, Виенибас гатве 113, — с 11.00 до 15.00
- Саркандаугава, ул. Тилта 11, — с 16.00 до 20.00.
19 ноября (пятница)
- Браса, ул. Хоспиталю 1, с 7.00 до 10.00
- Межциемс, LIDL, ул. С. Эйзенштейна 81, с 11.00 до 15.00
- Берги, DEPO, Рижско-Сигулдское шоссе 6, с 16.00 до 20.00
- Тейка, торговый центр ELKOR, Бривибас гатве 201, с 11.00 до 15.00
- Московский форштадт, центр отдыха LIDO, ул. Краста 76, с 16.00 до 20.00
- Плявниеки, MAXIMA, ул. А. Сахарова 20А, с 11.00 до 15.00.
20 ноября (суббота)
- Московский форштадт, Спикери, ул. Маскавас 6, с 7.00 до 10.00
- Румбула, торговый центр Zooma, ул. Маскавас 400, с 11.00 до 15.00
- Болдерая, ул. Гайгалас, 29, с 16.00 до 20.00
- Зиепниекканс, MEGO, ул. Дижозолу 2, с 7.00 до10.00
- Шкиротава, торговый центр KSENUKAI OZOLS,, ул. Маза Ренцену 1, с 11.00 до 15.00
- Дарзини, ул. Тайсна 71А, с 16.00 до 20.00
- Биерини, сад скульптур Ранкас, на перекрестке улиц Слампес и Амулас, с 11.00 до 15.00
- Саркандаугава, SKY&MORE, ул. Дунтес 19A, с 16.00 до 20.00
21 ноября (воскресенье)
- Агенсканлнс, Агенскалнский рынок, ул. Бариню 10, с 11.00 до 15.00
- Зиепниеккалнс, RIMI Aleja, Виенибас гатве 194A, с 16.00 до 20.00
- Межапарк, у Рижского зоопарка, с 11.00 до 15.00
- Мангальсала, VESKO, ул. Альбатросу 7, с 16.00 до 20.00
Регионы
18 ноября вакцинироваться можно будет в Резекне на аллее Атбривошанас 106 (здание Rēzeknes Namsaimnieks), а также в Даугавпилсе — в Олимпийском центре в пунктах вакцинации торговых центров Ditton, Mego и Solo. В Лиепае прививку можно сделать на Петровском рынке и в Доме латышского общества.
18 ноября вакцинобус по Даугавпилсу не курсирует, он возобновит работу 19 октября. В Резекне вакцинобус не будет ездить 18 и 19 ноября, а с 20-го ноября продолжит свой путь. В Екабпилсе вакцинобус не курсирует с 18 по 23 ноября, вновь выйдет на маршрут только 24 ноября.
Выездная вакцинация продолжится в Резекненском крае, начнется в Прейльском крае. Будет организована выездная вакцинация в Тукумском, Лимбажском и Сауклкрастском краях.
На отдаленные места Аугшдаугавского и Резекненского краев Латгалии медикам помогут добраться Национальные Вооруженные силы.
С подробным списком адресов, по которым будет проходить вакцинация в волостных и краевых центрах по всей стране (а также с временем работы пунктов вакцинации) — можно ознакомиться здесь.