В праздничные дни уборка снега с улиц Риги продолжается в усиленном режиме

После интенсивного ночного снегопада в столице продолжается уборка магистральных улиц и улиц 2-й категории. Когда будут убраны эти улицы, дело дойдет и до районных дорог, сообщает Управление коммуникации Рижской думы.

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Также сейчас снег убирается с велодорожек, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

Ночью продолжался вывоз снега из центрального района столицы и Старой Риги.

Самоуправление сообщает, что, по прогнозам, сегодня в Риге продолжатся снегопады. Предприятия, отвечающие в Риге за уборку улиц, продолжают работать в усиленном режиме.

Во время сильного снегопада жителям рекомендуется по возможности избегать парковки на улицах. Поскольку на улицах, где припаркованы автомобили, уборка снега не может происходить в необходимом объеме. Снегоуборочная техника не может должным образом убирать снег с проезжей части на этих участках улицы, что затрудняет движение транспорта.

Во время праздников жители могут обращаться с вопросами, связанными с уборкой улиц, в Центр управления дорожным движением, который работает работать круглосуточно. Можно звонить по телефону 800 36 00 или заполнить электронную заявку на сайте Riga.lv.

Рижская дума напоминает домовладельцам и управляющим, что во время сильного снегопада тротуары необходимо чистить повторно до 20. 00 Размер административного штрафа за неухоженное покрытие — до 1400 евро.

Уборку улиц, мостов, велосипедных дорожек и остановок в Риге осуществляют Daugava labā krasta administrētājs и Daugavas kreisā krasta uzturētājs, в которые объединились предприятия АО "Ceļu pārvalde", SIA "Roadeks", SIA "Rīgas tilti" и SIA "Pilsētas eko serviss".

Общая протяженность улиц, подлежащих уборке от снега, составляет около 1021 километров. Снег убирается с 1737 улиц Риги, разделенных на три категории.

Ежедневная уборка обеспечивается в столице 67 единицами транспорта, в наличии 5 500 тонн соли и 3 000 тонн ы солево-песчаной смеси.