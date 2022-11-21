В праздничные дни в Латвии зарегистрировано 816 случаев Covid-19

За последние четыре дня в Латвии зарегистрировано 816 новых случаев заражения Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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За это время жители сделали 6 142 лабораторных теста на Covid-19, 13,3% из них оказались положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 276,4 до 260,3 случая на 100 тысяч человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6083 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 959 835 случаев заражения.