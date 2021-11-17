В праздничные и выходные дни ожидается дождь и сильный ветер

Во второй половине этой недели погодные условия в Латвии будут определяться циклонами, поэтому временами ожидается усиление дождя и ветра, прогнозируют синоптики.

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Ночью и утром 18 ноября Латвию с запада пересечет атмосферный фронт, который принесет дожди, а на востоке страны возможен и мокрый снег. Днем выглянет солнце, а кратковременные дожди ожидаются лишь в некоторых местах, преимущественно в Видземе. Температура воздуха повысится до +5...+ 8 градусов, на побережье порывы западного ветра достигнут 17 метров в секунду.

Сильный западный и северо-западный ветер будет дуть в ночь на субботу и утром - порывами до 19-24 метров в секунду, на побережье порывы могут достичь 28 метров в секунду.

Самая высокая температура воздуха - до +11 градусов - ожидается вечером в пятницу и в ночь на субботу при сильном ветре. В субботу утром и днем температура опустится до +3...+ 8 градусов, будет светить солнце.

Ожидается, что в воскресенье вечером начнет поступать более холодный воздух, и в начале следующей недели температура опустится ниже нуля. Последние прогнозы на следующую неделю обещают более теплую погоду и меньшее количество осадков, чем ожидалось ранее.