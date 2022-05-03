В праздничный день — 4 мая — проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным

Чтобы рижанам и гостям города могли проще добраться до места проведения праздничных мероприятий, в среду, 4 мая, проезд в столичном общественном транспорте будет бесплатным.

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Проезд будет бесплатным в автобусах, троллейбусах и трамваях муниципального предприятия Rīgas satiksme. Пассажирам не нужно будет регистрировать электронный или кодовый билет в транспортных средствах. Общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня.

В течение последних двух лет бесплатный проезд в общественном транспорте по праздничным дням не вводился из-за ограничений Covid-19. В правилах указано, что Рижское самоуправление предоставляет бесплатный проезд в общественном транспорте 4 мая, 23 и 24 июня, 18 ноября, 31 декабря, 1 января, а также во время традиционного Праздника города Риги.

4 мая, в День восстановления независимости Латвийской Республики, рижан и гостей города приглашают на парад национальных костюмов, концерты в церквях и домах культуры, творческие мастерские для семей, представления-сюрпризы в парках и скверах, марафон латвийского кино и другие события.

Программа фестиваля в Риге разработана в сотрудничестве с культурными центрами и ассоциациями. Полная программа фестиваля с информацией об участниках, времени и месте доступна на сайте www.kultura.riga.lv.