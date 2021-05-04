В праздничный день Ригу украсит композиция "Цветочная Латвия"

В этом году в 31-ю годовщину восстановления независимости Латвийской Республики Ригу традиционно украсят композиция "Цветочная Латвия" и объект городской среды — слово "Латвия" у памятника Свободы, сообщили в Рижской думе.

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Атмосферу праздника в городе создаст духовой оркестр "Рига", который на ретро-трамвае побывает почти в десяти районах столицы — от Иманты до Юглы и от Кенгарагса до Саркандаугавы, радуя рижан концертами.

В этом году 4 мая предлагается онлайн-программа праздничных мероприятий, в которую вошли концерты, киносеансы и выставки, организованные столичными центрами культуры, а также марафон латвийских фильмов, организованный Латвийским национальным киноцентром.

Сегодня все желающие могут посмотреть латвийские фильмы на сайте Латвийского национального киноцентра filmas.lv, а на интернет-сайте центра культуры "Малая гильдия" будет показан документальный фильм Ромуальда Пипарса "Двойной портрет монеты".

Запланирована также обширная концертная программа. Концерты пройдут во дворце культуры ВЭФ, центрах культуры "Ритумс" и "Ильгюциемс", дворце культуры "Зиемельблазма" и др.

Программа мероприятий размещена на сайте www.kultura.riga.lv. Многие мероприятия в онлайн-формате будут доступны также после праздника.