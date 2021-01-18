В праздник Крещения Господня на Даугаве не будет Крещенских купаний

В праздник Крещения Господня, отмечаемый 19 января, в этом году в Риге не будет проводиться Великое освящение воды на Набережной 11 Ноября. Также не запланированы ежегодные Крещенские купания в Даугаве и в других водоемах Латвии.

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В Латвийской Православной Церкви (ЛПЦ) порталу Delfi сообщили, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, церковь решила в этом году воздержаться от проведения массовых мероприятий.

Стоит напомнить, что по многовековой традиции в этот праздничный день вода освящается не только в храмах, но и на реках и озерах. В Риге, в 1920-е - 1930-е годы, освящение воды на Даугаве совершалось ежегодно и предворялось торжественным крестным ходом. Эта традиция освящения воды на Даугаве была восстановлена по благословению митрополита Рижского и всея Латвии Александра в 2012 году.