В предпраздничный период продлено время работы магазинов Rimi

Чтобы сократить количество людей в магазинах в предпраздничный период, время работы многих магазинов Rimi будет продлено на один час, сообщили представители Rimi Latvia.
Чтобы не способствовать столпотворению покупателей, которые хотят приобрести угощение к праздничному столу, магазины Rimi 23, 29 и 30 декабря продлевают время работы на один час — до 23:00. Актуальная информация о часах работы магазинов доступна на сайте Rimi.
Во всех магазинах Rimi уменьшено количество корзин и тележек, чтобы оно соответствовало допустимому количеству покупателей. Информация о разрешенном количестве посетителей доступна у входа в магазин. Если у входа в магазин нет свободных корзин или тележек для покупок, следующие покупатели не могут войти в магазин.
С 19 декабря, согласно решению правительства, в магазин можно ходить только по одному, за исключением лиц, которым требуется помощь ассистента, и детей до 12 лет, с которыми может находиться один совершеннолетний человек. Персонал и служба безопасности магазина имеют право контролировать соблюдение правил и в случае их нарушения не пускать людей в магазин.
Покупатели без масок и люди, неправильно их использующие, обслуживаться не будут.
При посещении торговых точек помимо масок покупатели должны использовать дезинфицирующие средства и держаться на расстоянии двух метров от других посетителей и сотрудников.