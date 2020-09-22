В прибрежной зоне Латвии продолжается метеорологическое лето

В Лиепае, Вентспилсе, Павилоста и Звейниекциемсе еще продолжается метеорологическое лето, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Метеорологическая осень наступает, когда пять суток подряд средняя температура опускается ниже +15 градусов. Приблизительно на половине территории страны этот критерий был выдержан 25-29 августа, а местами, в том числе в Риге и Даугавпилсе среднесуточная температура опускалась ниже указанной отметки в период с 17 по 21 сентября.

Лишь в Лиепае, Вентспилсе, Павилосте и Звейниекциемсе метеорологическая осень так и не зафиксирована. Лето в указанных местах продолжится и на этой неделе, поскольку до воскресенья на территории Латвии сохранится теплая погода, прогнозируют синоптики.

А вот в Алуксне и на Видземской возвышенности метеорологическая осень обычно наступает около 20 августа, а уже в первые дни сентября – и в прибрежной зоне Латвии.

Метеорологическая осень прошлого года продолжилась до февраля 2020 года, когда пришло время уже и метеорологической весне, то есть наблюдалась нетипично теплая зима.