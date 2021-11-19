В приложении Mobilly можно купить билеты в 50 музеев Латвии
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В приложение для мобильных платежей Mobilly теперь можно приобрести билеты в 50 латвийских музеев, сообщили представители приложения и Латвийской ассоциацией музеев агентству LETA.

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Сотрудничество Mobilly с Латвийской ассоциацией музеев поможет разгрузить работников культурной сферы — в музеях сократятся очереди и уменьшится количество телефонных звонков и э-мейлов.

"Цель проекта — создать удобную и безопасную систему оплаты, которая позволит музеям приспособиться к ситуации с Covid-19 и позаботиться о безопасности посетителей. Такое решение — важный шаг для музейной индустрии", — рассказала руководительница проекта, специалист по цифровой коммуникации Латвийской ассоциации музеев и руководительница отдела коммуникации Латвийского национального художественного музея Анния Саука.

Чтобы купить билет в музей через Mobilly, нужно установить или обновить приложение и подключить его к банковской карте. Со списком доступных музеев можно ознакомиться на сайте Латвийской ассоциации музеев.

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