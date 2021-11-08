В приспособлении больниц к пандемии Covid-19 не завершены даже первоначальные планы

Количество пациентов с Covid-19 в больницах превысило 1500 человек, и больницы подают все новые запросы о необходимом оборудовании и медицинской аппаратуре. В лечебных учреждениях необходимо также совершенствовать систему подачи кислорода. Кроме того, во многих больницах все еще не завершены ранее запланированные подготовительные работы по освоению выделенных на усовершенствование больниц 86 млн евро, выяснила передача de facto на Латвийском телевидении (LTV).

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Как пишет со ссылкой на портал Lsm.lv агентство LETA, минздрав, отчитываясь перед правительством, как расходуются эти средства, не особо акцентирует момент, что подготовительные работы еще не завершены. Наибольшую сумму из 86 млн евро, которая еще не израсходована, составляют средства на перестройку отделений и реконструкцию зданий, но не везде завершено даже приобретение и оснащение коек.

Госсекретарь Минздрава Индра Дрейка поясняет, что закупка коек и соответствующего оборудования должна быть завершена до конца года. Также еще есть закупки, которые нельзя было реализовать весной, так как соответствующее оборудование не было доступно.

Например, в большом дефиците системы подачи кислорода, так как многие страны сейчас тоже улучшают оснащение своих больниц, чтобы подготовиться к следующим волнам Covid-19. Кроме того, уже разрабатываются новые финансовые запросы, чтобы подготовиться к тому, что в больницах, например, может оказаться от 2 до 3 тысяч пациентов с Covid-19.