В приюте Ulubele находится 40 собак из Украины

С 9 марта у приюте для животных Ulubele находятся 40 собак из двух украинских приютов, сообщает LETA.

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25 из них еще щенки, 15 — взрослые собаки. Их состояние на данный момент — удовлетворительные, хотя среди привезенных животных есть собаки с инвалидностью, например, с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата.

Украинские собаки находятся отдельно от латвийских, потому что им нужно высидеть карантин. Как отметила представитель приюта Диана Элексе, карантин непомерно длинный: если латвийские ничейные животные после прививки от бешенства должны провести в карантине 21 день, то животны из стран за пределами ЕС — 72 дня. По ее мнению, карантин для украинских животных следовало бы сократить, чтобы не перегружать приют.

Элексе рассказала, что несколько организаций пожертвовало корм и медикаменты для украинских приютов, и их повезли из Латвии четыре добровольца. Сначала они собирались ехать только до польской границы, но узнав, что приютские животные не считаются приоритетом и их не впускают в Польшу, они решили доставить груз в приюты сами. А обратно привезли в Латвию 40 собак.

Латвийцы уже выражали желание взять себе украинских животных, но это будет возможно только после 21 мая. Тех, кто хочет помочь сейчас, Элексе призвала жертвовать приюту как деньги, так и корм, одеяла и ненужное постельное белье.