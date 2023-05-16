По данным на 15 марта о готовности служить в Службе государственной обороны заявили 488 добровольцев. 11 из них женщины, шесть — граждане Латвии, живущие за границей, сообщает Минобороны.

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Каждого из добровольца проверят по Регистру наказаний на предмет судимости, а дальше им предстоит пройти медицинскую проверку. Хотя в первый год призыва планировалось призвать 300 человек, возможность служить обеспечат всем, кто пройдет обе проверки.

Министр обороны Инара Мурниеце заявила, что рада, что латвийское общество понимает, что защита государства — это ответственность всего общества. По ее мнению, обязательная военная служба внесет свой вклад в то, чтобы общество Латвии было морально стойким и подготовленным, а каждый латвиец знал свою роль в защите страны.

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