В процессе взыскания "застряли" 27 млн евро долгов перед RNP

В процессе взыскания у судебных исполнителей "застряли" 27 млн евро долгов, которые рижское муниципальное домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) уже отсудило у должников, рассказал агентству LЕТА новый председатель правления RNP Роналд Нейманис.

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"Я уверен, что у RNP есть недочеты в работе с должниками, особенно если говорить о старых долгах. Часть долгов тянется с момента основания предприятия. По непонятным мне причинам RNP не использует для взыскания долгов внешние услуги. Но основная проблема в данный момент в том, что долги уже отсужены, но деньги с должников не получены", — сказал Нейманис.

Работа с должниками активизируется — если в августе 2019 года в суды было подано 13 исков на сумму 80 400 евро, то в этом году — 356 исков на сумму 604 000 евро.

В прошлом году присяжным судебным исполнителям передано 31 дело на сумму 138 000 евро, в этом году — 154 дела на сумму 264 000 евро.

По словам Нейманиса, каждый год сумма долгов примерно одинакова. Например, за отопление она составляет 2-3 млн евро.

Всего жильцы должны RNP около 40 млн евро.

По словам Нейманиса, простого решения, как избавиться от долгов, не существует. Он считает, что нужны системные решения в нормативных актах. Например, в Эстонии создаются специальные накопления на покрытие долгов.

Еще одна проблема коммунальных долгов в том, что они не связаны с собственностью. Один квартировладелец создает долг, продает недвижимость другому, и этот другой не обязан покрывать долг. Эту проблему можно решить, если установить, что при продаже недвижимости долги должны быт ь погашены.