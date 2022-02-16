В продолжение "Недели Украины" в четверг у памятника Свободы будет поднят большой флаг Украины
Foto: AFP/Scanpix

Также будет размещен объект — карта Украины, возле которого жители смогут сделать фотографии, выразив поддержку суверенитету страны. В мероприятии примут участие руководство Рижской думы, представители посольства Украины и парламентский секретарь Министерства обороны Латвии Байба Блодниеце.

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Планируется, что в 12.15 на площади у памятника Свободы посол Украины в Латвии Александр Мищенко вместе с сотрудниками посольства, Байбой Блодниеце, мэром Риги Мартиньшем Стакисом (Par!/Прогрессивные), депутатами Сейма, представителями украинской диаспоры, дипломатами пронесут украинский флаг, символизирующий поддержку латвийским народом Украины, которая сталкивается с российской военной агрессией и угрозами.

"Министерство обороны выступает за суверенитет и территориальную неделимость Украины, поэтому мы без колебаний участвуем в этой кампании. Мы едины и солидарны с украинским народом, когда ему нужна поддержка для защиты своей независимости. Я подтверждаю, что Латвия предоставляет и продолжит оказывать военную и невоенную поддержку Украине", — подчеркивает Блодниеце.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля "Днем единства Украины". Украинский флаг поднимается на государственных и муниципальных зданиях в Украине и других странах мира, в поддержку борьбы Киева против военной агрессии России. Мероприятие, которое состоится 17 февраля, станет завершающим мероприятием этой недели в поддержку Украины в Латвии.

Уже сообщалось, что на этой неделе в Риге объявлена ​​"Неделя Украины", в ходе которой столица Латвии через различные мероприятия выражает поддержку суверенитету и интеграции Украины в Европу.

Сегодня в рамках "Недели Украины" в Украинской средней школе открылась акция "Дети рисуют будущее Украины".

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